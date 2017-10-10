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Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın 10 ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 'ByLock' kullandıkları belirlenen farklı mesleklerden 24 kişi gözaltına alındı, 23 kişi aranıyor

10 Ekim 2017 15:29

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın 10 ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, \'ByLock\' kullandıkları belirlenen farklı mesleklerden 24 kişi gözaltına alındı, 23 kişi aranıyor.
Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince 10/10/2017 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullanan şahıslara yönelik İlimiz Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında; çiftçi, imam hatip, özel sektör, emekli, ihraç edilen belediye çalışanı, öğretmen, hizmetli, öğrenci, ev hanımlarının da aralarında bulunduğu 24 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında görevlerinden ihraç edilen öğretmen, doktor ve emniyet mensubunun da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 23 şahsa yönelik olarak ise yakalama çalışmaları devam etmektedir\" denildi. 

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