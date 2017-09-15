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Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi ise aranıyor

15 Eylül 2017 15:58

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi ise aranıyor.
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; ByLock kullanıcılarından oldukları ve ilimizde ikamet ettiği tespit edilen 31 şahsa yönelik 15.09.2017 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firarı durumda olan 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şüphelilerinısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 53 adet 1 dolar ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirilerek el konulmuştur\" denildi.

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