Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK tarafından yola yerleştirilen 70 kilogram patlayıcı imha edildi.

Vali Mustafa Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın vatandaşlara ve yöreye büyük istihdam sağlayacak Silvan Barajı'nın yapımını engellemeye yönelik kanlı eylem planlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Silvan Barajı'nın yapımına ve güvenliğini sağlamakla görevli personele yönelik bomba ve düzeneğin son anda fark edildiğini kaydeden Toprak, bomba ve düzeneğin etkisiz hale getirilerek bir facianın son anda önlendiğini belirtti.

Bayrambaşı beldesi Bablas Mahallesi ile Silvan Baraj üs bölgesi arasında kalan bölgede, bugün saat 06.00 sıralarında yol emniyetini sağlamak amacıyla bölgede görevli güvenlik birimlerince yapılan yol kontrolleri sırasında el yapımı patlayıcı maddenin bulunduğunun bildirildiğini aktaran Toprak, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Olayın öğrenilmesi üzerine patlayıcı maddenin yerinde tespiti ve imhası için bugün saat 08.00'den itibaren, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 1 patlayıcı madde imha unsuru, 1 olay yeri inceleme timi ve 2 mayın köpek timi olay yerine intikal etmiş ve yapılan araştırma ve incelemede Silvan Baraj üs bölgesine giden yol üzerinde patlayıcı madde tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerince saat 11.00 sıralarında el yapımı patlayıcı imha edilmiş ve patlama neticesinde bu maddenin basma düzeneği anahtarı olduğu, esas patlayıcının da anahtara 2 metre mesafede hemen yolun bitiminde yan yana yerleştirilmiş 2 adet 18 kilogramlık yağ tenekesine sıkıştırılmış, yaklaşık 70 kilogram ağırlığında basma düzenekli el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmiştir."

Toprak, patlayıcının emniyetli bir bölgeye götürülerek patlatıldığını, patlama sonucunda 1 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde patlama krateri oluştuğunu vurgulayarak, patlama sonrası alınan numunelerin kriminal laboratuvara gönderilmek üzere muhafaza altına alındığını bildirdi.