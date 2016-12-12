Diyarbakır'da F-16 savaş uçağı düştü

Diyarbakır'da eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı, piste iniş için yaklaşırken düştü.
Fırlatma koltuğunu kullanarak düşmeden önce uçaktan atlayan pilot, olaydan yara almadan kurtuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.
TSK açıklamasında, "Kaza nedeninin belirlenmesi maksadıyla inceleme başlatılmıştır" denildi.
Anadolu Ajansı, pilotun tedbiren hastaneye kaldırıldığını, yapılan ilk incelemede uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünün değerlendirildiğini bildirdi.
Reuters haber ajansı ise Diyarbakır'a iniş yapması planlanan sivil uçakların başka havaalanlarına yönlendirildiğini duyurdu.