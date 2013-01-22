Diyarbakır'da F-16 pistten çıktı

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır Havaalanı'nda eğitim için uçuşa hazırlanan bir savaş uçağının, teknik bir arıza nedeniyle uç kısmının pist kenarına saplandığını bildirdi.

Uçakta ve pilotta herhangi bir sorun olmadığını ancak uçağın çıkarılmasına kadar pistin geçici olarak uçuşlara kapatıldığını belirten Toprak, uçak kaldırıldıktan sonra uçuşların normale döneceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Diyarbakır'da, 22 Ocak 2013 tarihinde, saat 17.27'de, görev uçuşu için kalkış esnasında bir F-16 savaş uçağımız pist dışına çıkmıştır. Olayda can kaybı ve hasar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili olarak idari tahkikat başlatılmıştır."