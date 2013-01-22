T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da F-16 pistten çıktı

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'da kalkış esnasında bir F-16 savaş uçağının pist dışına çıktığını, olayda can kaybı ve hasar meydana gelmediğini bildirdi.

22 Ocak 2013 21:06

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır Havaalanı'nda eğitim için uçuşa hazırlanan bir savaş uçağının, teknik bir arıza nedeniyle uç kısmının pist kenarına saplandığını bildirdi.

Uçakta ve pilotta herhangi bir sorun olmadığını ancak uçağın çıkarılmasına kadar pistin geçici olarak uçuşlara kapatıldığını belirten Toprak, uçak kaldırıldıktan sonra uçuşların normale döneceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Diyarbakır'da, 22 Ocak 2013 tarihinde, saat 17.27'de, görev uçuşu için kalkış esnasında bir F-16 savaş uçağımız pist dışına çıkmıştır. Olayda can kaybı ve hasar meydana gelmemiştir. Olayla ilgili olarak idari tahkikat başlatılmıştır."

ETİKETLER

diyarbakırpistvali mustafa toprakçıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24