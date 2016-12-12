Diyarbakır'da F-16 düştü!

Diyarbakır Havalimanı yakınlarında F-16 uçağı düştü. Uçağın pilotu yüzbaşı Şefika Burcu Arpacı'nın atlayarak sağ kurtulduğu belirtildi.Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Mardin Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak "İlk değerlendirmelerde ortaya konan teknik arıza şeklinde" dedi.

Arpacı'nın kullandığı F-16 uçağı 2 Eylül 2014 tarihinde de inişe geçtiği sırada elektrik direğine çarparak düşmüştü. Arpacı, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayıp sağ kurtulmuştu.

TSK: İnişe geçerken, henüz bilinmeyen bir sebeple

TSK'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 tipi savaş uçağı, 12 Aralık 2016 günü saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken, Diyarbakır Hava Meydanına yaklaşık 1,5-2 Mil mesafede iken henüz bilinmeyen bir sebepten düşmüştür. Pilot olaydan yara almadan kurtulmuş olup sağlık durumu iyidir. Kaza nedeninin belirlenmesi maksadıyla inceleme başlatılmıştır."

Hükümetten açıklama

Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu'nun ardından yağtığı açıklama şöyle:

"Bu akşam saatleri itibarıyla 19.31’de Mardin yolundan Diyarbakır’a doğru yaklaşırken bir F-16 uçağımız düşmüştür. Uçağımız düşmeden evvel pilotumuz sağ salim kurtulmuştur. Konu bütün detaylarıyla incelenmektedir. Bir eğitim uçuşuydu. Mühimmat yoktu üstünde, eğitim uçuşu sonrasında tamamlamak üzereyken uçağın düşmesi hadisesi vuku buldu. İlk değerlendirmelerde ortaya konan teknik arıza şeklinde. Detaylı şekilde araştırma yapılacak. "

Güvenlik kaynakları: Saldırı sonucu Güvenlik kaynakları: Saldırı sonucu

CNN Türk’te yer alan habere göre, güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "12.12.2016 günü saat 19.32 sıralarında ilimiz Mardin yolu Çarıklı Tavşantepe mevkiinde jandarma bölgesinde F-16 uçağımızın düştüğü tespit edilmiş, uçak pilotunun sağ ve sağlık durumunun iyi olduğu ve paraşütle atlayarak kurtulduğu, yapılan mülakatta uçağın saldırı sonucu düşürüldüğünü beyan etmiş" denildi.

2 Eylül 2014'te de düşmüştü

Diyarbakırda’ki 8’inci Ana Jet Üssü’nde eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı inişe geçtiği sırada elektrik direğine çarpıp düşmüştü. Pilot Yüzbaşı Şefika Burcu Arpacı, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayıp sağ kurtulmuştu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçağın düşmeden önce direğe temas ettiği belirtilmişti.

Atlantik'i F-16 ile geçen ilk kadın pilot

Pilot Yüzbaşı Arpacı, 2010 yılında Kanada’da yapılan Mapple Flag Tatbikatı’na katılarak Atlantik Okyanusu’nu F- 16 uçağı ile geçen ilk kadın pilot olmuştu.Arpacı o uçuşu şöyle anlatmıştı:

“Sekiz F-16, üç tanker uçak konvoy halinde Türkiye’den havalandık. Manzara müthişti. Asya’dan kalkmıştım, sağımda Avrupa, solumda Afrika hayal meyal görünüyor ve Amerika’ya gidiyorum. Aynı macerada dört kıta... İspanya’da bizi karşılayan olmadığı için uçaktan atlayarak indim. Ertesi gün okyanus üzerinden Kanada’ya gidecektik. Ama İzlanda’daki yanardağ patlayınca okyanusun üzerine kül bulutu oturdu ve uçuşu bir gün erteledik.”