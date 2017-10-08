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Diyarbakır’da EYP'li saldırı: 2 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı

08 Ekim 2017 05:11

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 korucu şehit oldu, 1 korucu yaralandı.
Silvan İlçesi Dağcılar Köyü yakınlarında askeri birliklerle birlikte operasyona çıkan güvenlik korucularının geçişi sırasında PKKlı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç şehit oldu, M.B. ise yaralandı. Yaralı korucu ile şehit korucuların cenazeleri, askeri helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır\'a getirildi. Tedaviye alınan güvenlik korucusu M.B.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Patlamanın ardından sevk edilen takviye birlikler ile bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü belirtildi.

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