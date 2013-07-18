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Diyarbakır'da esrarengiz ölüm

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde, henüz kimlikleri belirlenemeyen 17- 18 yaşlarında bir kız ve bir erkek başlarından tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

18 Temmuz 2013 21:21

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi Nevruz Parkı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan işçiler biraz ilerde iki kişinin saatlerce kıpırdamadan yerde yattığını görünce merak ederek yanlarına gitti.

Canan altıntaş'ın DHA'ya yaptığı habere göre işçiler, biri kız diğeri erkek iki gencin cesetlerini görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine giden polis, gençlerin birbirlerine sarılı halde ve başlarına birer el ateş edilerek öldüğünü belirledi.

Erkek gencin yanında bir de tabanca bulan polis, üzerlerinde yaptığı aramada herhangi bir kimlik belgesini bulamadı. Gençlerin üzerinden sadece 2 cep telefonu çıktı.

 
Polis, intihar olduğunu düşünüyor

Polis cep telefonlarından yola çıkarak, gençlerin kimliklerini belirlemek için çalışmalara başladı. Polisin yaptığı ilk incelemede, ardından 17- 18 yaşlarında olan gençlerin, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Bağlar Kaymakamı Mustafa Balaban ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gençlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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