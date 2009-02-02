T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır’da ‘Ergenekon’ yürüyüşü

Diyarbakır'da Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi bir grup, ‘kayıplar’a dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

02 Şubat 2009 02:00

Diyarbakır'da Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi bir grup, ‘kayıplar’a dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Yenişehir ilçesi Dağkapı meydanında toplanan ve aralarında DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Bağlar İlçesi Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, Kayapınar İlçesi Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, kayıp yakınları ve DTP'lilerin bulunduğu grup, buradan Sur ilçesindeki Saraykapı semtine kadar yürüdü.

Burada grup adına hazırlanan açıklamayı okuyan DTP Diyarbakır İl Başkan Vekili Ali Şimşek, "Ergenekon" davasında ortaya çıkan son gelişmelerin, yapılan açıklamaların tüm dikkatleri yeniden bölgeye ve Diyarbakır'a çevrilmesine neden olduğunu savundu.Grup daha sonra dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24