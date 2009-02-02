Diyarbakır’da ‘Ergenekon’ yürüyüşü

Diyarbakır'da Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi bir grup, ‘kayıplar’a dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.



Yenişehir ilçesi Dağkapı meydanında toplanan ve aralarında DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Bağlar İlçesi Belediye Başkanı Yurdusev Özsökmenler, Kayapınar İlçesi Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, kayıp yakınları ve DTP'lilerin bulunduğu grup, buradan Sur ilçesindeki Saraykapı semtine kadar yürüdü.



Burada grup adına hazırlanan açıklamayı okuyan DTP Diyarbakır İl Başkan Vekili Ali Şimşek, "Ergenekon" davasında ortaya çıkan son gelişmelerin, yapılan açıklamaların tüm dikkatleri yeniden bölgeye ve Diyarbakır'a çevrilmesine neden olduğunu savundu.Grup daha sonra dağıldı.

