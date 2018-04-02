Diyarbakır'da ‘Engelsiz Yaşam Parkı' açıldı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nin, engelliler ve çocukların kullanabilmesi için merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği \'Engelsiz Yaşam Parkı\' tamamlanarak açıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle tamamlanan parka otizmli çocuklar ağaç ve çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesi, engelliler ve çocukların faydalanabileceği, \'Engelsiz Yaşam Parkı\'nı tamamlayarak hizmete açtı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 2 bin metrekare üzerine inşa edilen parkta, tüm yapı donatıları engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn edildi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklarla birlikte ‘Engelsiz Yaşam Parkı’na ağaç ve mevsimlik çiçek dikildi. Açılışa katılan çocuklar, parkta daha önce hazırlanan çukurlara oya, mavi servi ve ters dut ağaçlarını dikerek, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında, otizme farkındalık oluşturmak için gökyüzüne mavi ile yeşil renklerde balonlar bıraktı.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda yer alan çocuk oyun grubu, çocuk ve yetişkin fitness aletleri, bisiklet yolu ile oturma grupları engellilerin kullanabilecekleri şekilde dizayn edildi.



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