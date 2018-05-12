Diyarbakır'da engelli gençlere 4 yıl sonra temsili askerlik

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da, terör olayları nedeniyle 4 yıldır ara verilen engelli gençlerin bir günlük temsili askere alınma töreni, bu yıl yeniden yapıldı. İl Jandarma Komutanlığında 1 günlük temsili askerlik yapan engelli gençler, asker olma heyecanı yaşadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası nedeniyle 19 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenledi. Geleneksel olarak düzenlenen, ancak yaşanan terör olayları nedeniyle 4 yıldır yapılmayan tören, İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile engelli gençlerin yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başlayan törende askeri üniforma giyen 19 engelli genç, askerlik yemini etti.

Törende bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, engelli gençlerin askeri üniforma giydikleri için mutlu olduklarını belirterek, \"Burada, evlatlarıyla gurur ve onur duyan anne ve babalarımızın en büyük arzusu, evlatlarının diğer vatan evlatları gibi asker ocağında bu yemini etmeleri ve bu şerefli ocağın mensubu olmalarıdır. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz bu evlatlarımızın da yaşıtları ve kardeşleri gibi bu şerefli üniformayla buluşmaları, onlar için, onları yetiştiren anne ve babaları için çok büyük bir mutluluk olacaktır. İnanıyorum ki; yaşadıkları engeller ne olursa olsun, aynı yüreği, aynı imanı onlar da taşımakta kardeşleri ve arkadaşları gibi meydana gelebilecek her bir tehdit karşısında onlar da aşılmaz bir kale, imanıyla sarsılmaz bir irade olacaklardır. Gücümüz budur, zenginliğimiz budur\" dedi.

Askerliğin onurlu bir görev olduğunu belirten Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ise, \"Bugün kısa da olsa size kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaşama umudunu kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz \"dedi.

Yemin eden 19 engelli askere, protokol üyeleri terhis belgelerini verirken, törende Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yapıldı. Folklor ekibinden engelli bir gencin gömleğinin içinden çıkardığı bayrağı öperek Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na vermesi alkışlandı.

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