Diyarbakır'da el öpüp, para çalan yankesiciler yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, cami önlerinde yaşlı kişilere, \'Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\' diyerek sarılıp, ellerini öperken ceplerindeki paraları çalan M.A. ve B.E., gözaltına alındı. Bu yöntemle 16 kişinin parasını çalan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentte son zamanlarda artan yankesicilik olayları üzerine çalışma başlattı. Araştırmada, yankesicilerin farklı senaryolarla soygun yaptığını belirleyen polis, mağdurları dinledi. Yankesicilerin, özellikle cami önlerinde yaşlı kişilere, \"Babam öldü, mevlidimiz var, kıyafet dağıtıyoruz\" diyerek sarıldığı ve bu bahaneyle ellerini öperken, ceplerindeki cüzdan ve paraları çaldıkları ortaya çıktı. Soygun sırasında zaman zaman gözyaşı döktükleri de belirlenen hırsızların, bu yöntemle 16 yankesicilik olayına karıştıkları belirlendi.

Polis, mağdurların ifadeleri ve olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yankesicilerin kimliklerini belirledi. Polis önceki gün, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, M.A. ile B.E.\'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden B.E.\'nin \'yaralama, kapkaç ve yankesicilik\' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu, 25 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli B.E. ile M.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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