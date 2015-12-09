Diyarbakır’da dün olaylar sırasında yaralanan Harun Şanlı'nın durumu kritik

Diyarbakır’ın Ofis Semtinde dün Sur’daki sokağa çıkma yasağını protesto eden bir gruba polisin müdahalesi sırasında ağır yaralanan Harun Şanlı’nın durumunun kritik olduğu, yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Şanlı’nın vücudundan parça tesirli patlayıcının şarapnel parçası çıkartıldı.

Dün, Sur’da devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve Sur’a yürümek isteyen gruba polis Ofis semtinde Gevran Caddesi üzerinde müdahalede bulunmuştu. Olaylar akşam saatlerine kadar sürerken Demokratik Toplum Kongresi binası önünde Harun Şanlı isimli genç yaralandı. T24'ün Diyarbakır’da yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedavi altına alındı. Vücudundan parça tesirli paylayıcının şarapnel parçası çıkartılan Şanlı’nın yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şanlı’nın 1992 Diyarbakır Bağlar doğumlu olduğu belirtildi.