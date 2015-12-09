T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır’da dün olaylar sırasında yaralanan Harun Şanlı'nın durumu kritik

Sur için yapılan protestolarda polis gruba sert müdahalede bulunmuştu

09 Aralık 2015 14:56

Diyarbakır’ın Ofis Semtinde dün Sur’daki sokağa çıkma yasağını protesto eden bir gruba polisin müdahalesi sırasında ağır yaralanan Harun Şanlı’nın durumunun kritik olduğu, yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Şanlı’nın vücudundan parça tesirli patlayıcının şarapnel parçası çıkartıldı.

Dün, Sur’da devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve Sur’a yürümek isteyen gruba polis Ofis semtinde Gevran Caddesi üzerinde müdahalede bulunmuştu. Olaylar akşam saatlerine kadar sürerken Demokratik Toplum Kongresi binası önünde Harun Şanlı isimli genç yaralandı. T24'ün Diyarbakır’da yerel kaynaklardan alınan  bilgiye göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedavi altına alındı. Vücudundan parça tesirli paylayıcının şarapnel parçası çıkartılan Şanlı’nın yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şanlı’nın 1992 Diyarbakır Bağlar doğumlu olduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

diyarbakırofisgevransurpolismüdahaleprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24