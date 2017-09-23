Diyarbakır'da drone destekli operasyonda 440 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, drone desteğiyle yaptıkları operasyonda, bir kamyonun kasasına gizlenen 440 kilo esrarı ele geçirdi.

Yüklü miktarda uyuşturucunun başka şehirlere nakledileceği bilgisini alan Narkotik Şubesi ekipleri, bir kamyonu havadan drone ile karadan da araçlarla takibe aldı. Kamyonu takip eden ekipler, telsizle de sık sık merkezle diyalog kurarak, güzergah hakkında bilgi verdi. Daha sonra telsizle verilen talimatla uyuşturucu yüklü kamyon önü kesilerek durduruldu. Sürücüsünün etkisiz hale getirilmesinin ardından, narkotik köpeklerinin yaptığı aramada kamyonda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Emniyet otoparkına çekilen kamyonda yapılan detaylı aramalarda, kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde paketler halinde toplam 440 kilo esrar bulundu. Uyuşturucu ile ilgili olarak sürücü gözaltına alındı.

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