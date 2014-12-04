Diyarbakır'da devlet yaşlıların evlerini temizliyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaymakamlık tarafından, yaşlıların evleri temizleniyor, bulaşıkları ve çamaşırları yıkanıyor, sobaları yakılıyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan Ali Bircan 76, eşi Ayşe Bircan ise 74 yaşında. Çocukları, evlenip uzak yerlere yerleştiklerinden Bircan çiftinin kimsesi yok.



Al Jazeera'dan Abdulkadir Konuksever'in haberine göre, iki odalı evleri kiralık ve yaşlılık maaşıyla geçiniyorlar.

Ayşe Bircan, sabahları erken kalkmasına karşın işleri yetiştiremediğini söylüyor.



Yaşlı olduğu için ev işleri yarım kalıyor: “İki kişi olmamıza rağmen evin işlerini çekip çevirmek bu yaşta kolay değil. Günler iyice kısaldı. Bir işin ucundan tuttuğumda vakit öğlen oluyor, bitiremeden de akşam çöküyor. Sekiz çocuğum var, onlar hem uzakta hem de bizden daha fakirler. Bu nedenle her işimizi kendimiz görmek zorundayız. Üç ayda bir 430 lira yaşlılık maaşımızdan başka bir gelirimiz yok. Onun da iki yüz lirası evin kirasına gidince yememiz-içmemiz, temizliğimiz eksik kalabiliyor.”



Eşiyle yalnız yaşadıklarını anlatan Ali Bircan da, hiç beklemedikleri bir anda kapılarının çalındığını ve evlerinin baştan sona temizlendiğini anlattı.

Yaşlı ve yardıma muhtaç Bircan ailesi gibi aileler için harekete geçen Ergani Kaymakamlığı yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için bir ekip kurdu.

Kaymakamlık 30'a yakın ev tespit etti

İŞKUR’dan Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında istihdam edilen 5-6 kişilik ekibin görevi belirlenen evlere giderek temizlik yapmak.



Ergani’ye yeni atanan Kaymakam Eşref Yonsuz, yaptığı ev ziyaretlerinde yaşlı ve muhtaç ailelerin durumuna tanık olduktan sonra harekete geçmiş: “30’a yakın ev tespit ettik. Ekiplerimiz bu aileleri sıraya koydu. Periyodik olarak bu evlere gidiyorlar. Etrafı toplayıp temizledikten sonra camları, duvarları siliyorlar. Hatta bulaşıklar ve çamaşırlar bile yıkanıyor. Battaniye, kilim ve halı yıkanıp temizleniyor. İhtiyaç varsa küçük onarımlar ve boya yapılıyor. Bir hafta, on günde bir tekrarlanıyor temizlik hizmeti.”