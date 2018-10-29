Diyarbakır'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törenler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'nın Valilik\'te tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Valilik önünden geçen İnaloğlu Caddesi\'nde düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, 7\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

\'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, BİRLİK VE BERABERLİKTİR\'

İnaloğlu Caddesi\'ndeki tören, Vali Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla\'nın askeri araca binerek törene katılanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Törene katılanlar da protokolü alkışlayarak, ellerindeki bayraklarla coşku gösterisinde bulundu. Şiirlerin okunduğu törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet bayramının 95\'nci yılını kutlayarak, \"Kardeşliğimiz bozmak isteyenler karşısında, ve şüphesiz onların iç ve dış ihanet şebekleri karşısında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Diyarbakır\'da birlik ve beraberliğimizin, bu büyük yürüyüşümüzün geleceğe, kutlu yürüyüşümüzün çok önemli katkı sunan çok kalbi ve mührü bir şehirdir\" dedi.

Kutlamalarda, halk oyunları ekibinin folklor gösterisi sonrasında 7\'nci Kolordu Komutanlığı bandosu mini bir konser verdi. Daha sonra törende kortej yürüyüşü yapıldı. Tören bitiminde ise aralarında Atak helikopterlerinin de bulunduğu askeri helikopterler geçiş yaptı.



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