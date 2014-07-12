Diyarbakır'da çocuklarla görüşen psikolog 'cinsel istismar bulguları var' dedi

Diyarbakır’da polislerin, üç kardeşe yönelik cinsel tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiği iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Evrensel gazetesinden Faruk Ayyıldız'ın haberine göre, tecavüze uğradığı belirtilen çocukların psikoloğa verdiği ifadelere ulaşıdı. Taciz ve tecavüz iddialarının detaylı şekilde anlatıldığı ifadelerin yer aldığı raporda görüşüne yer verilen Uzman Psikolog Faruk Balsak, “Z.C.E’nin kullandığı ifadelerin yaşının üzerinde bir olgunluk düzeyinde olduğu gözlenmiştir. Bu olgunluk düzeyi cinsel istismara maruz kalan çocuklarda bariz olarak görülmektedir” diyor.

'İçinde uyuşturucu olan kola verilmiş'

Sağlık Bakanlığına bağlı Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tarafından hazırlanan adli görüşme raporunda, cinsel saldırıya ve tecavüze uğradıkları iddia edilen kardeşler olaya ilişkin birçok detay anlatıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Kenan Yıldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, kardeşlerden 2007 doğumlu olan G.S.E, kardeşi kaybolduktan sonra annesinin sürekli polis lojmanları 4. katta oturan bir polis ile görüşmeye başladığını, annesi ve küçük kardeşi ile birlikte sürekli polisin evine gittiklerini anlatıyor. Polisin evine gittiklerini annesi ile polisin ayrı bir odaya geçerek cinsel ilişki yaşadığını anlatan G.S.E, kendilerine de içinde uyuşturucu madde olan kola verildiğini, içtikten sonra bayıldıklarını anlatıyor. Ayıldıktan sonra polis memurunun kendilerini oturma odasını götürdüğünü anlatan G.S.E, polis memurunun ellerini ve ayağını koli bandı ile bağladığını belirtiyor ve “Polis memuru parmağı ile çiş yaptığım yere dokundu. Bazen de parmağını ve cinsel organını soktu” diyor.

Polis elleriyle poposuna dokunmuş

Polisin elleriyle karnına, saçlarına ve poposuna da dokunduğunu söyleyen G.S.E. “Parmağı ile M.’nin (erkek kardeşi) de poposuna dokundu” diyor. Ablası Z.C.E’nin de polisin evine götürüldüğünü anlatan G.S.E, polisin, ablasının başına tabanca dayadığını anlatıyor.



Görüşme raporunun en son kısmında Uzman Psikolog Fuat Balsak’ın “Raporda G.S.E’nin iş birliği içerisinde kendisine yöneltilen bütün sorulara cevap verdiği, ancak olayların oluş zamanını net olarak ifade edemediği, bu durumun da yaşıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir” tespitine de yer veriliyor.



G.S.E’nin görüşme boyunca genel görünümünün normal olduğu ifade edilen raporda, “G.S.E’nin yaklaşık olarak bir buçuk yıl cinsel istismardan ve annesinin uyguladığı fiziksel şiddetten dolayı ruh sağlığının olumsuz etkilenebileceği nedeniyle, Psikiyatriye gerekli yönlendirme yapılmıştır” deniyor.

' Olanları anlatırsanız sizi öldürürüm'

G.S.E’nin ardından görüşülen Z.C.E de kardeşinin anlattıklarına benzer ifadeler kullanıyor. Bir sorun olduğunda hem okuldaki rehber öğretmeniyle paylaştığını, hem de günlük tuttuğunu söyleyen Z.C.E, annesinin sürekli kendilerine şiddet uyguladığını anlatıyor. Annesinin, adını M.A olarak bildiği polis memurunun evine sürekli gittiğini belirten Z.C.E de polisin evine gittikten sonra annesi ile polisin başka bir odaya geçtiklerini, polisin kendilerine bir sıvı içirdiğini, içtikten sonra başlarının döndüğünü söylüyor.



Polis memurunun başlarına silah dayadığını ve ‘Olanları babanıza, halanıza, babaannenize anlatırsanız sizi öldürürüm, burası polis lojmanı sizi burada aramak kimsenin aklına gelmez’ dediğini söyleyen Z.C.E de polisin, kardeşlerinin ellerini koli bandıyla bağladığını belirtiyor.

'Parmağını cinsel organına soktuğunu anlatıyor'

Polisin kendilerini odaya götürerek yaş sırasına göre cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğunu söyleyen Z.C.E, polis memurunun, kendisinin ve kardeşi G.S.E’nin cinsel organlarına hem parmağını hem de cinsel organını soktuğunu anlatıyor. Polisin erkek kardeşleri M.S.E’nin poposuna da parmağını soktuğunu anlatıyor. Raporda Z.C.E’nin saldırıya maruz kaldıkları eve dair detaylı bilgiler verdiği de görülüyor.

‘Tacize uğrayanlarda görülen olgunluk’

Raporda Uzman Psikolog Faruk Balsak’ın şu ifadelerine yer veriliyor; “Görüşme içerisinde Z.C.E, iş birliği içerisinde kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap verdiği, aynı zamanda kullandığı ifadelerin yaşının üzerinde bir olgunluk düzeyinde olduğu gözlenmiştir. Bu olgunluk düzeyinin cinsel istismara maruz kalan çocuklarda bariz olarak görüldüğü, Z.C.E’de de aynı durumun var olduğu düşünülmektedir.”



Z.C.E’nin ön görüşmede anlattığı detayları adli görüşmede de hatırladığını ifade eden Psikolog, Z.C.E’nin sağlığının olumsuz etkileneceği nedeniyle Psikiyatriye yönlendirmesinin yapıldığını söylüyor.

Polislerin adresleri farklı

Ulaştığımız raporlarda dikkat çekici bir çelişki de yer alıyor. Kardeşlerden Z.C.E ifadesinde gittikleri polis memurunun ev adresini veriyor. Polis memurunun evini, ‘Askerlik şubesinin karşısında bulunan lojmandaki C blok, 16 numara’ olarak tarif ederken, adres tespiti için bahsedilen eve giden polislerin, hazırladıkları tutanakta farklı bir adres görülüyor. Polis memurlarının, birlikte gittikleri Z.C.E’nin, 26. No’lu daireyi göstermesi üzerine sadece 26. No’lu daireyi kontrol ettikleri belirtiliyor.