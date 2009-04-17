Diyarbakır'da çocuklar birbirini taşladı!

Diyarbakır'da DTP'lilere yönelik operasyonları protesto eden çocuklar polisi taşladı, polisin yanındaki çocuklar da karşılık verdi.



Diyarbakır'da, DTP'lilere yönelik gözaltılara yönelik yapılan protesto gösterileri gün boyunca bazı caddelerde ve ara sokaklarda zaman zaman devam etti.



Merkez Bağlar ilçesinde operasyonları protesto eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 300 kişi, yol kapatıp polise taş attı. Emek Caddesi'ni trafiğe kapatan gruba polis tayzikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Çocuklar ara sokaklara kaçarken, müdahale sırasında polislerin yanında biriken yaklaşık 100 kadar çocuk ise polislerle birlikte kurulan barikatları yıkarak, caddenin karşı tarafında bulunan ve polislere taş atan çocukları taşladı.



Çocuk göstericilerin yoldan geçen araçları da taşlaması sonucu birçok araçta hasar meydana gelirken, olaylar ara sokaklarda zaman zaman devam etti. Polis kimseyi gözaltına almadı.

