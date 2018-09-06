Diyarbakır'da çocuk gelin evlendirilmek üzereyken kurtarıldı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da dün gece evlendirilmek istenen 14 yaşındaki B.S., polisin düğün salonuna düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Damat A.Y. (21) ile gelinin anne ve babası gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde B.S. adlı kız çocuğunun evlendirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan izinle düğün salonuna operasyon düzenlendi. Kendisinden 7 yaş büyük A.Y ile evlendirilmek üzereyken kurtarılan B.S., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Damat A.Y. ile birlikte gelinin anne ve babası da gözaltına alındı.

Çocuk gelin B.S.\'nin avukat ve uzman pedagog eşliğinde ifadesi alındı. B.S\'nin işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce koruma altına alınacağı belirtildi.



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