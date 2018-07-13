Diyarbakır'da çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Baraj üs bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi, bir güvenlik korucusu da yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtiliyor.