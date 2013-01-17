Demirtaş cenaze töreninde konuştu: Artık barış zamanıdır

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez için düzenlenen törende bir konuşma yapan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu topraklar; artık barışa hasret, barışa susamış topraklar olarak kollarını açmış, onurlu bir barışı kucaklamaya hazırlanırken, kimse farklı yöne çekmesin. Hiçbir kaygımız, korkumuz yoktur. Özgüvenimiz tamdır. Bizimle Kürt sorununu çözmek isteyenler, bu halkın geniş yüreğine güvenebilirler" dedi.

"Artık barış zamanıdır diyoruz, cenazelerimizin önünde bunu haykırıyoruz. Bu kanı durdurabiliriz, konuşarak sorunlarımızı çözebiliriz" diye devam eden Demirtaş, "Yıllardır tekrarladığımız bu duyguların arkasında milyonlar vardır. Biz barışı isteyen halkımızı en büyük güvence olarak görüyoruz. Bizimle muhatap olmak isteyenler, neyi güvence olarak ortaya koyuyorlar, onu görmek istiyoruz. Sizin ortaya koyduğunuz güvence nedir? Size güvenmemiz için bir adım atın, somut politika koyun ortaya. Bakın işte Diyarbakır meydanı, böyle bir şeye hazır olduğunun sinyalini veriyor; bu cenaze töreninde verilmiş güçlü mesajı almak istiyorsanız. Kana doymuş bu topraklarda artık çiçekler açsın, genç bedenler değil, savaş zihniyetini gömelim diyorsanız biz hazırız" ifadelerini kullandı.

"Barış; cesaret, yürek işidir. Bu halk cesurdur, o nedenle barışa hazırdır. Siz cesursanız hodri meydan. Bu fırsatı artık kaçırmayalım. 'Bu topraklarda artık gençler yeterince toprağa düştü' diyorsak bu fotoğrafı iyi okumak lazım' diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

'Fransa hükümeti de AK Parti hükümeti de bu katillerin açığa çıkarılmasının gereğini yerine getirmek zorundalar. Kürt halkı tavrını ortaya koymuştur. Şimdi sıra, gerçek barışı istediğini söyleyen muhataplarımızdadır; Avrupa'dadır, AK Parti hükümetindedir'

Törenden notlar

Paris'te öldürülen 3 PKK'lı için düzenlenen tören sabah saatlerinde cenazelerin morgdan alınması ile başladı. Binlerce kişinin katıldığı töreni polis uzaktan izliyor.

Hastaneden cenazeleri alan binlerce kişi törenin yapılacağı Batıkent Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergahı üzerinde polis bulunmaması dikkat çekti. Diyarbakır'da esnaf kepenk açmazken, öğrenciler de okula gitmedi.

Yürüyüş sırasında kalabalık üzerinde "Hepimiz Sakine'yiz", "Hepimiz Leyla'yız", "Hepimiz Fidan'ız" yazılı dövizler taşıdı.

Hastane önünde görevli kadınları tümü siyah önlük giydi, boyunlarına da beyaz tülbent ve şal taktı.

Kalabalığın, KCK, PKK, Demokratik Konfedarlizm bayrakları ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu "Kürt sorunun çözüm iradesi Önder Apo'dur" pankartı taşıdığı görüldü.

Kadınların eşliğinde yola çıkan cenaze araçları, kırmızı karanfil ve güllerle süslenirken cenazelerin üzerine PKK bayrakları sarıldı.

Nükhet Coşkun Caddesi üzerinden Batıkent Meydanı'na doğru sloganlarla yürüyüyen grubu çok sayıda ulusal ve uluslararası medya kuruluşu da yürüyüşü takip ediyor. Kimi basın yayın kuruluşları ise yürüyüşü sabah saatlerinden itibaren canlı yayınlarla abonelerine geçmeye başladı.

Tören alanına akın

Cenazeler yola çıktığı sırada Batıkent Meydanı'nda da siyah giyinen boynuna beyaz atkı ve tülbent takan çok sayıda kişi de burada sloganlarla cenazeleri beklemeye başladı. Alanda tabutların konulması için bir platform hazırlandı. Platformun etrafına mor rengindeki bezler ve sarı, kırmızı, yeşil flamalarla takıldı.

Polis ise Koşuyolu Parkı'nda kalabalıktan uzak bir yerde konumlandı. Parkta çok sayıda TOMA aracı ve çevik kuvvet polisi bekletilirken, polis helikopteri de meydan üzerinde dolaşarak gelişmeleri takip ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan, Bismil, Ergani ve Hani ilçelerinden binlerce kişi kent merkezine doğru yola çıkarken, kent merkezinin bir çok mahallesinden de halk gruplar halinde törenin yapılacağı meydana gidiyor.