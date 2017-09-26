Diyarbakır'da çatışma: Uzman Çavuş şehit, Binbaşı yaralı (2)

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU, BİNBAŞI\'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Diyarbakır\'ın Kocaköy İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanarak Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan iki güvenlik görevlisinden jJandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz\'ın ise tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

\"Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonel faaliyetin bitmesini müteakip, içerisinde Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın bulunduğu aracın Boyunlu Köyü’nden Gözebaşı Köyü’ne intikali esnasında, Gözebaşı Köyü mevkiinde bir araçtan ateş açılmış, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiş, çıkan çatışma sonucunda; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Astsubay Başçavuş Kenan Mercimek hafif, Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılardan, Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne helikopterle tahliye edilmişlerdir. Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.\"