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Diyarbakır'da çatışma: 3 şehit, 4 yaralı

Bölgede operasyon başlatıldı

13 Mart 2018 19:50

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Dicle ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince PKK'ye yönelik yürütülen operasyon sırasında, araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker şehit oldu, 2'si ağır, 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Dicle ilçesi kuzeyinde operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP'ye temas sonucunda meydana gelen patlamada, 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2'si ağır, 3'ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan arkadaşlarımızın Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit sayısı 3'e çıktı

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

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