Diyarbakır'da çatışma: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Hazro ilçesi kırsalında, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 2 PKK\'lı terörist, öldürülürken, 1 terör destekçisi de sağ yakalandı. Hazro ve Bismil ilçeleri kırsalında yapılan arazi aramalarında ise çok sayıda silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği\'nce, Hazro ilçesine bağlı Kırmataş köyü yakınlarında dün akşam çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü, 1 terör destekçisinin de sağ yakalandığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, \"Diyarbakır İli Hazro ilçesi Kırmataş Köyü mülki sınırları içerisinde teşkil edilen şok yol kontrol ve arama noktasında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan silahlı çatışma sonucunda; Silvan ilçe merkezinde 03 Ekim 2017 tarihinde J.Uzm.Onb. Mehmet Kızılca\'nın şehit edilmesi olayının faili Xebat (K) Tanış Memiş isimli terörist ile birlikte 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 terörist işbirlikçisi sağ olarak, 2 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (8) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 240 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir. Hazro Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan 1 adet araç muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır\" denildi.

Hazro ilçesine bağlı Gedikalan köyünde ise ihbar üzerine jandarma ekiplerince, dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Bölgedeki arazi aramasında toprağa gömülü kablo, infilaklı fitil, elektrikli fünyeler ve ateşleme anahtarının bulunduğu kaydedilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

\"Ayrıca Hazro İlçesi Gedikalan Köyü mülki sınırları içerisindeki taş ocağı civarındaki yola teröristlerce mayın/el yapımı patlayıcı döşendiğine ilişkin 156 Jandarma İmdat hattına yapılan ihbara istinaden 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 01.00\'den itibaren gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını müteakip, havanın aydınlanması sonrasında gerçekleştirilen arama/tarama ile kontroller neticesinde, bir kısmı toprağa gömülü, bir kısmı dışarıda kalmış vaziyette, 16 adet rulo halinde 4 bin metre infilaklı fitil, 2 bin 310 adet elektrikli fünye, 31 adet Tol serisi ateşleme anahtarı, 16 adet dijital saatli ateşleme düzeneği, 15.6 kg plastik patlayıcı bulunmuştur. Havanın karanlık olmasından dolayı bölgeden kaçtıkları değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak operasyonel faaliyetin icrasına devam edilmektedir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden söz konusu patlayıcı madde, elektrikli fünye ve ateşleme düzenekleri, olay yeri incelemesini müteakip yerinde tahrip edilmiş, infilaklı fitil muhafaza altına alınmıştır. Öte yandan, Bismil İlçesi Tepe Köyü Gergeri Tepe Mevkiinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü icra edilen küçük çaplı operasyon sonucunda tarlaya gömülü vaziyetteki 1 adet araç LPG tankı içerisinde; 12 adet anti-tank roketatar mühimmatı ile 12 adet sevk fişeği bulunmuş olup, söz konusu roketatar mühimmatı ile sevk fişekleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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