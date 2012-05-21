Diyarbakır'da top mermisi patladı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Veysel Çelik'in kurtarılması için sürdürülen operasyonlar sırasında bir top mermisinin patlamasıyla yaşanan kazada 1 özel harekat polisi şehit oldu. Kazada 3 asker, 1 korucu da yaralandı. İlk gelen haberler, şehit ve yaralanmaların çatışma sonucu olduğu şeklindeydi. Operasyonda 4 PKK'lı öldü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında yol kesen PKK'lılar tarafından kaçırılan AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'in kurtarılması için sürdürülen operasyonlar sırasında top mermisinin patlaması üzerine yaşanan bir kazada Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru 40 yaşındaki Akın Bayram, şehit oldu 3'ü asker, 1'i korucu olmak üzere 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

PKK'lılar, 13 Mayıs günü Diyarbakır'ın Kulp ile Muş karayolunun Şenyayla Bölgesi'nde yol keserek AKP Kulp İlçe Başkanı Veysel Çelik'i kaçırdı. Çelik'in kaçırılmasının ardından güvenlik güçleri PKK'lıların kaçabileceği Diyarbakır-Muş- Bingöl üçgeninde hava destekli operasyon başlattı.

Çelik'in kurtarılması için jandarma ve polis harekat timleri ile bölgeyi iyi bilen köy korucularının sürdürdüğü operasyonlar Seri Sıpi, Şenyayla ve Kozme Dağı'nda yoğunlaştırıldı.

Jandarma ile polis özel harekat timlerinin katıldığı operasyonda bugün, Şenyayla, Darbi Mezrası Mevkii'nde bir grup PKK'lı tespit edildi. PKK'lıların bulunduğu alanlara obüs topuyla atış gerçekleştirildi. Atış sırasında bir mermi toptan fırlamayarak içinde patladı. Patlamada özel harekatçı polis memuru Akın Bayram ile 3 topçu er ile 1 geçici köy korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar, helikopterlerle Diyarbakır Asker Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Akın Bayram, sevkedildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan bir er ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

4 PKK'lı öldü

Bölgede topçu atışının ardından PKK'lıların bulunduğu değerlendirilen alanlar Kobra helikopterler tarafından yoğun ateş altına alınıp bombalandı. Helikopterlerin ateşinde 4 PKK'lının öldüğü bildirildi. Bölgede yer yer çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Vali Toprak: Kaza yaşandı

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Bayram'ın şehit olması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Toprak, şunları söyledi:

"Bugün öğle saatlerinde AKP Kulp İlçe Başkanının kaçırılmasının ardından, oradaki PKK'nın varlığını sona erdirmek üzere başlatılan bir operasyon vardı. Orada güvenlik güçlerimiz arama ve taramalarına devam ediyor. Zaman zaman orada faaliyetler oluyor. Oradaki faaliyetler kapsamında bugün öğlen sıralarında bir kaza sonucu, bir silahın yan etkisiyle 3'ü topçu er, 1'i özel harekat polis memuru ve bir de geçici köy korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlimiz yaralandı. Bunlar öncelikle Asker Hastanesi'ne getirildi. Ama polis özel harekat memurumuz, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi ama maalesef şehit oldu, kaybettik. Milletimizin başı sağolsun. Bir topçu erimizde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunuyor. Onu da ameliyata alıyorlar, ameliyat sonrası durumu netleşmiş olacak. Onun dışındaki 2 topçu er ile geçici köy korucusu görevlimizin hayati tehlikeleri bulunmuyor. Asker Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Oradaki bu silahın kullanımı sırasında teknik olarak çevreye yaydığı bir basınç var. Oradaki basıncın etkisiyle oluşan etraftaki taşları harekete geçirmek suretiyle bir etki. Mevzileri var ama... O konuda arkadaşlar inceleme yapıyor. Kazaya neden olan bu araç 155'lik bir top atış aracı."

Şehit polis memuru Akın Bayram'ın cenazesi Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ulubey ilçesine gönderilecek.

40 gün önce çocuğu olmuştu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan özel harekat polisi Akın Bayram'ın (40) Ordu'daki baba evinde yas var.

Bayram'ın şehit olduğu haberini alan İl Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, şehidin Ulubey ilçesinde yaşayan ailesine haber vermek üzere ilçeye geldi. Beraberindeki Ulubey Kaymakamı Mahmut Ağbal ile şehidin baba evinin bulunduğu Kardeşler köyüne giden Kırmacı, acı haberi anne Necmiye Bayram'a verdi. Haberi alınca fenalaşan acılı anneye, hazırda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Evli olduğu öğrenilen şehit Akın Bayram'ın 8 yaşında Tayfun ve 40 günlük Yiğit Efe isminde iki çocuğunun bulunduğu, eşi Filiz Bayram'ın da çocuklarıyla birlikte Diyarbakır'da olduğu öğrenildi.

Kardeşi de uzman çavuş olarak görev yapıyor

Şehidin iki erkek kardeşinden birinin Zonguldak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı, babası Naim Bayram'ın ise vefat ettiği bildirildi.

Kulp kırsalındaki operasyon sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'a getirilen özel harekat polisi Akın Bayram, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.