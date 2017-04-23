Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır Kulp'a bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı 8 köyde operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede sürdürülen operasyonda bir grup PKK'lı karşılaşıldı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede çatışmanın devam ettiği belirtildi.