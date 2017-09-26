Diyarbakır'da çatışma: 1 şehit

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Kocaköy ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada, açılan ilk ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralanırken, bölgeye Diyarbakır'dan zırhlı ambulanslar sevk edildi.

Askeri Helikopterlerle Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'na getirilen yaralı güvenlik görevlileri Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı.

İki güvenlik görevlisinden Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki operasyonel faaliyetin bitmesini müteakip, içerisinde Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar’ın bulunduğu aracın Boyunlu Köyü’nden Gözebaşı Köyü’ne intikali esnasında, Gözebaşı Köyü mevkiinde bir araçtan ateş açılmış, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiş, çıkan çatışma sonucunda; Kocaköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Astsubay Başçavuş Kenan Mercimek hafif, Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar ağır şekilde yaralanmışlardır.

Yaralılardan, Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne helikopterle tahliye edilmişlerdir. Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.