Diyarbakır'da çatışma: 1 saldırgan öldürüldü

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin "dur" ihtarına ateşle karşılık veren bir kişi etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte muhtemel terör olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis, sansasyonel eylemler gerçekleştirmek için dağ kadrosundan geldiği tespit edilen kişiye, Bağcılar Mahallesi'nde "dur" ihtarında bulundu.
Saldırganın silahla karşılık vermesine üzerine çatışma çıktı. Çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi.
Çatışmanın ardından olay yerinden yapılan incelemede bir tabanca ele geçirildiği öğrenildi.