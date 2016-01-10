Diyarbakır'daki çatışmada şehit olan güvenlik görevlilerinin sayısı üçe yükseldi

Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nde bugün PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan ve polis memuru Buhari Ağçelik, Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş'in şehit olduğu çatışmada ağır yaralılar arasında bulunan 1 uzman çavuş da tedavi gördüğü Diyarbakır Asker Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Hastanede yaralı 9 güvenlik görevlisinin tedavilerine ise devam ediliyor.

DHA'da yer alan habere göre Sur ilçesindeki Kurşunlu Cami yakınlarındaki Yıkıkkaya Sokak’taki çatışmada PKK’lıların el yapımı patlayıcıları infilak ettirmeleri ve suikast silahı Kanas ile ateş etmeleri sonucu bir polis ile bir uzman çavuş hayatını kaybetti; ağır yaralılar arasında bulunan 1 uzman çavuş da tedavi gördüğü Diyarbakır Asker Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Hastanede yaralı 9 güvenlik görevlisinin tedavilerine ise devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesindeki açıklamada şöyle denildi:

“10 Ocak 2016’da Sur ilçesindeki operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırılar sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman polisimiz ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlar, kahraman 8 silah arkadaşımız ve kahraman 2 polisimiz ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır.”