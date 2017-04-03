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Diyarbakır'da çatışma; 1 kişi yaşamını yitirdi

Çatışmada bir polis yaralandı

03 Nisan 2017 01:55

Diyarbakır'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde daha önce belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonun yapıldığı adreste silahlı iki kişi polise ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, saldırganlardan biri öldürüldü, diğer saldırgan ise karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan saldırganın yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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