Diyarbakır’da çatışma; 1 kişi öldürüldü

Diyarbakır’da PKK mensuplarının kaldığı iddia edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evde bir kişi hayatını kaybederken, bir kbir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Müdürlükleri, Kayapınar ilçesinin Fırat Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. PKK’lıların kullandığı öne sürülen eve giren polislere ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir kişi öldürüldü ve bir kişi de yaralandı.

Evin içerisinde yaşanan patlamada bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis, Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.