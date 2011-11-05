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Diyarbakır'da çatışma!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bir grup PKK'lı tarafından gece...

05 Kasım 2011 02:00

T24 - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bir grup PKK'lı tarafından gece saldırı duzenlendi. Özel harekat polislerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürüldü. 

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine gece saat 20.45 sıralarında sızan bir grup PKK'lı, Polis Özel Harekat Şube müdürlüğüne ait binaya 3 ayrı noktadan roketatarlı saldırı düzenledi. Özel harekat müdürlüğündeki polislerin anında karşılık vermesiyle başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Çatıışmada özel harekat polislerinin yoğun ateşi altında kalan PKK'lılardan biri silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Diğer PKK'lılar dağlık alana kaçtı. Dağlık araziye kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.


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