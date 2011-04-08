-DİYARBAKIR'DA ÇADIR GERGİNLİĞİ DİYARBAKIR (A.A) - 08.04.2011 - Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nda çadır kurmak isteyen BDP'li gruba polis müdahale etti. Dağkapı Meydanı'nda BDP'li bir grup toplu cuma namazı kıldı. Grup, daha sonra çadır kurmak için meydana malzeme taşımaya başladı. Malzemeler arasında bulunan demirlerin bir kısmını polis alınca arbede yaşandı. Polis, arbede sırasında gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Polis, alanda kalan diğer demirleri almaya çalıştığı sırada aralarında BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'ın da bulunduğu birkaç kişi kendilerini demirin üstüne attı. Daha sonra alana gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, güvenlik güçleriyle görüştü. Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokratik çözüm çadırı kurmak istediklerini belirterek, ''Arkadaşların getirdiği çadır demirlerine polisler tarafından el konuldu. Mahkeme kararı olmadan hiç kimsenin eşyasına el konulamaz. Burada Valinin emri uygulanıyor. Dağkapı Meydanı yerine surların dibindeki alana çadır kurmak istedik. Oraya da izin vermediler. Şimdi biz Valiliğin bahçesine çadır kurmaya gidiyoruz'' dedi. Polis, Demirtaş ve beraberindekilerin alandan çıkmasına izin vermiyor. Alandaki gerginlik sürüyor.