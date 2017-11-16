Diyarbakır'da caddenin asfaltlanmasına havai fişekli kutlama

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi\'ndeki Mehmed Uzun Caddesi\'nin belediye tarafından asfaltlanması, mahalle sakinleri tarafından havai fişekler atılarak kutlandı.

Bağlar İlçesi\'ndeki Bağcılar Mahallesi\'nde oturanlar, Yazar Mehmed Uzun\'un adının verildiği caddenin asfaltlanması için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na başvurdu. Belediye ekipleri, caddede yenileme çalışması başlattı. Dün gece 1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfaltlama çalışması başlatılırken mahale sakinlerinden bir grup ekiplere teşekkür ederek, havai fişeklerle kutlama yaptı.

Mahalle sakinleri pankart açarak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla\'ya teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla, göreve geldiği 1 Kasım 2016 gününden bu yana kent içinde 460 bin ton asfalt döküldüğünü, yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bin ton olacağı belirtti.

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