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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 milyona yakın hint keneviri imha edildi

09 Temmuz 2013 04:07

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan büyük uyuşturucu operasyonu akşam saat 18.30'da sona erdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saat 04.00'da başlayan ve Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalı, Hazro İlçesi Meşebağları, Kırmataş, Sarıerik Köyleri kırsalı ile Kocaköy İlçesi Gözebaşı, Boyunlu Köyü kırsalı ve Eldeğmez Mezrası civarında operasyon kapsamının 18.30'da sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Jandarma unsurları tarafından yaklaşık 550 dönüm arazide ekili 5 milyon 550 bin kök hint keneviri, Emniyet Müdürlüğü unsarları tarafından ise 65 bin dönüm arazide ekili 434 bin kök hint keneviri imha edilmiştir. Hint keneviri tarlalarını sulamak üzere açılan sulama kuyularında kullanılan 11 jeneratör ile çok sayıda sulama borusuna ve 1 adet otomatik av tüfeğine Cumhuriyet Başsavcılığımız'ın talimatiyle el konulmuştur.

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