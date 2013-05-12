T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da buldukları el bombası ile oynayan 2 çocuk ağır yaralandı!

Onur kardeşler olay yerine gelen ambulansla, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alındı

12 Mayıs 2013 16:33

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Seyrantepe semtinde Sezgin ve Yakup Onur kardeşlerin çöp konteynerinde bularak kurcaladıkları el yapımı bomba patladı. Patlamada Sezgin Onur ağır yaralandı.

Yenişehir İlçesi Seyrantepe semtindeki Aziziye Mahallesi'nde 14 yaşındaki Sezgin ve 10 yaşındaki Yakup Onur kardeşlerin, çöp konteynerinde bularak kurcaladıkları cisim ellerinde patladı.

Patlamada her iki kardeş de ağır yaralanırken, Sezgin Onur’un sağ eli koptu.

Onur kardeşler olay yerine gelen ambulansla, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alındı. Sezgin’in Onur’un elinin yerine dikilmesi için ameliyata başlandığı belirtildi.

Olay yerinde polisin yaptığı incelemede, aynı çöp konteynerinde patlamamış basınç etkili el yapımı 3 bomba ve kullanıma hazır 1 molotof kokteyli bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

diyarbakırçocukel bombasımolotof kokteyliyaralıhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24