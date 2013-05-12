Diyarbakır'da buldukları el bombası ile oynayan 2 çocuk ağır yaralandı!

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Seyrantepe semtinde Sezgin ve Yakup Onur kardeşlerin çöp konteynerinde bularak kurcaladıkları el yapımı bomba patladı. Patlamada Sezgin Onur ağır yaralandı.

Yenişehir İlçesi Seyrantepe semtindeki Aziziye Mahallesi'nde 14 yaşındaki Sezgin ve 10 yaşındaki Yakup Onur kardeşlerin, çöp konteynerinde bularak kurcaladıkları cisim ellerinde patladı.

Patlamada her iki kardeş de ağır yaralanırken, Sezgin Onur’un sağ eli koptu.

Onur kardeşler olay yerine gelen ambulansla, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alındı. Sezgin’in Onur’un elinin yerine dikilmesi için ameliyata başlandığı belirtildi.

Olay yerinde polisin yaptığı incelemede, aynı çöp konteynerinde patlamamış basınç etkili el yapımı 3 bomba ve kullanıma hazır 1 molotof kokteyli bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.