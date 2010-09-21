Diyarbakır'da boykot kırıldı Hakkâri'de okullar boştu

T24 - ‘Okulları boykot’ çağrısı en çok Hakkari’de, ardından Şırnak’ta okulları boşalttı. Diyarbakır merkezde de çocuklar okul yolunu tutarken boykot dört ilçede etkili oldu. Boykota katılım Batman’da yüzde 30, Mardin ve Siirt’te yüzde 10 civarındaydı. Bitlis, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de katılım olmadı.





HAKKÂRİ



Hakkâri kent merkezi ile ilçelerindeki eğitim kurumlarında okul heyecanı yaşanmadı. Çok az sayıda öğrencinin gittiği bazı okullarda, açılış törenleri öğretmenlerin katılımıyla okunan İstiklal Marşı’ya başladı. 12 Eylül’deki referandumda seçmenlerin sadece yüzde 7’sinin sandık başına gittiği Hakkâri’de dün de okul önleri ve sınıflar boştu. Hakkâri il merkezinde 13 lise ve 20 ilköğretim okulunda 22 bin 229 öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken, Hakkâri Vali Vekili Davut Sinanoğlu, “Yaptığımız araştırmalara göre, geçen yıl da okulun ilk haftasında öğrencilerin yüzde 95’inin okula gitmediğini tespit ettik. Burada boykot kararını uygulayan çok az kişi var. Bana göre okulun ilk haftası olduğu için öğrenciler gitmiyor” dedi.



Kurdi-Der Hakkâri Temsilcisi Eyüp Bor ise Hakkârili öğrencilerin yüzde 95’nin anadilleri için boykot kararını uyguladıklarını söyledi.



Bu arada, asker ve polis çocuklarının da devam ettiği 1700 öğrenci kapasiteli Hakkâri Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda sadece 50 kadar öğrencinin dersbaşı yaptığı gözlendi. Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de benzer durumlar yaşandı.





ŞIRNAK



Şırnak kent merkezinde boykota yüzde 60 oranında uyulurken, bu oran BDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın memleketi İdil ilçesinde yüzde 90’lara ulaştı. Şırnak’taki ilköğretim okulları çevresinde polis olası müdahalelere karşı sıkı güvenlik önlemi aldı. Boykot kararının etkili olduğu Şırnak’taki bazı okullarda öğrenciler okula giderken bu kez de derse girecek öğretmen yoktu.



Beytüşşebap ilçesinde boykota yüzde 90’ın üzerinde katılım oldu. Yaklaşık 500 öğrencisi bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na sadece 30 öğrenci geldi. Cizre ilçesinde ise boykot oranı yüzde 70 civarındaydı. Okula giden bazı öğrenciler, gazetecilerin görüntü aldığını görünce tedirgin oldu.





DİYARBAKIR



Boykot kent merkezinde fazla rağbet görmedi. Diyarbakır’da PKK yanlısı gösterilerin en çok yapıldığı Bağlar’da da okul boykotuna katılım sembolik düzeyde kaldı. Boykotun en çok uygulandığı ilçe Silvan oldu. Silvan’da okullara gelen tüm öğrenciler, Vatan İlköğretim Okulu’nun bahçesinde toplanarak eğitim yılı açılış töreni yapıldı.



Çınar’da da öğrencilerin çoğu okul yerine BDP ilçe örgütünün önünde gerçekleştirilen basın açıklamasındaydı. Lice ve Bismil’de öğrencilerin yüzde 70’i boykot kararına uydu.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, “Bu yılki eğitim yılı, geçen yılki katılım oranın üstünde bir oranla açıldı. Katılım yüzde 90’nın üzerinde” dedi.





BATMAN



Batman kent merkezinde bulunan 145 bin ilköğretim öğrencisinin yüzde 70’i dersbaşı yaptı. Polisler, okulların etrafında sıkı önlem aldı.



MARDİN



Mardin kent merkezinde öğrencilerin yüzde 90’ı okula giderken ilçelerde durum tam tersiydi. BDP’nin güçlü olduğu Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde boykotun yüzde 80 oranında etkili olduğu kaydedildi.





SİİRT



Siirt’te boykot yüzde 10 oranında kaldı. Siirt kent merkezinde önceki gün ve dün evleri dolaşarak aileleri, boykota uymaları yönünde tehdit ettikleri belirtilen üç kişi gözaltına alındı.











