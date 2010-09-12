Diyarbakır'da boykot çağrısı etkili oldu

T24- Diyarbakır referandumda bomboş kaldı. BDP'nin boykot kararı nedeniyle sandık başına geçmiş yıllara göre gidenlerin sayısı oldukça azdı. Sandıkların kurulduğu okullarda koridorlar ve sınıfların boşluğu nedeniyle görevliler en rahat seçimi yaşadı.



Ayrıca Diyarbakır'ın en işlek caddesi olan ve hemen her gün binlerce aracın geçtiği ofis semtindeki caddelerin referandumdaki boşluğu dikkat çekti.



Boykot çağrısı etkili oldu

Referandumu boykot çağrısı Diyarbakır, Ağrı, Muş, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van'da etkili oldu. Özellikle Diyarbakır, Hakkari, Batman ve Şırnak'ta seçmenlerin büyük çoğunluğu sandığa gitmedi.



Doğu ve Güneydoğu'da seçime katılım oranının en yüksek olduğu il ise Tunceli oldu. Tunceli'yi Mardin ve Bitlis izledi. Boykot, Mersin ve Adana'da Güneydoğulu vatandaşların yoğun bulunduğu mahallelerde de etkili oldu.



Referandumda oy verme işlemi sırasında seçmenlerin sandığa gitmesine engel olmak isteyen bazı kişiler, kendilerine müdahale eden güvenlik güçleriyle çatıştı. Çeşitli illerde seçmeni tehdit eden ve etkilemek isteyen bazı kişiler de gözaltına alındı.



