Diyarbakır'da boru hattında patlama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde petrol boru hattında patlama meydan geldi. Büyüklüğü nedeniyle henüz müdahale edilemeyen yangında, alevler 50 metreye kadar yükseliyor. Olayda bir kişi yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Yemişalan Çiftlik Mahallesi’nde petrol boru hattında saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından boru hattında yangın çıktı. Boru hattından çıkan alevler, 50 metre kadar yükseldi.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, patlamaya su kanalı çalışması yapan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait bir iş makinesinin neden olduğunu söyledi.

Vali Toprak’ın verdiği bilgiye göre; kazı yaparken boru hattını delen iş makinesi, patlamaya yol açtı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, iş makinesinin operatörü Şefik Ergören yaralandı. Ergören, çevredekiler tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının açık alanda olduğunu belirten Vali Mustafa Toprak, "Şu an için can kaybı bilgisi gelmedi" dedi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hattaki petrol nedeniyle ilk anda itfaiye yangına müdahale edemedi.

BOTAŞ'ın hattaki petrol akışını kesmesi üzerine, itfaiye yangına müdahaleye etmeye başladı. Yapılan son açıklamaya göre yangın kısmen kontrol altına alındı.

Boru hattından yükselen kara dumanlar, kent merkezinden de görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.