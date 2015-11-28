Diyarbakır'da bombalı saldırı: 3 polis yaralı

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde yola döşenen patlayıcının zırhlı aracının geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 3 polisin hafif yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesi Dört Ayaklı Minare civarında Diyarbakır Barosu tarafından basın açıklaması yapıldığı esnada güvenlik görevlilerine saldırıda bulunulduğu, bu saldırıda 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı hatırlatıldı.



Olayda başından yaralanan 1 polis memurunun tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Gündüz saatlerinde olayın vuku bulduğu yerde içinde savcılarımızın da yer aldığı olay yeri inceleme ekibinin çalışma yaptığı bölgeye ateş açılmış, herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir.



Ayrıca, olay yeri inceleme ekibinin güvenliğini sağlamakla yükümlü Kobra tipi aracın geçişi sırasında tuzaklı bombanın patlatılması sonucu araçta bulunan 3 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştır."