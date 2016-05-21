Diyarbakır'da bomba yüklü traktör ele geçirildi

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir İlçesi kırsal kesiminde PKK’nın bomba yüklediği bir traktör ele geçirildi. Traktör'ün ele geçirildiği esnada çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi'nin kırsal kesiminde bugün PKK’lılar tarafından bomba yüklü bir traktörü belirleyen güvenlik güçleri, operasyon düzenledi.

Nereye ve hangi eyleme götürüldüğü henüz bilinmeyen traktörün ele geçirilmesi sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK’lı da öldürüldü.

Jandarmanın bölgede operasyonlarını sürdürürken, traktördeki bomba da kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.