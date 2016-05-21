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Diyarbakır'da bomba yüklü traktör ele geçirildi

Traktörün ele geçirilmesi sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK’lı da öldürüldü

Fotoğraf: Arşiv

21 Mayıs 2016 16:49

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir İlçesi kırsal kesiminde PKK’nın bomba yüklediği bir traktör ele geçirildi. Traktör'ün ele geçirildiği esnada çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesi'nin kırsal kesiminde bugün PKK’lılar tarafından bomba yüklü bir traktörü belirleyen güvenlik güçleri, operasyon düzenledi.

Nereye ve hangi eyleme götürüldüğü henüz bilinmeyen traktörün ele geçirilmesi sırasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK’lı da öldürüldü.

Jandarmanın bölgede operasyonlarını sürdürürken, traktördeki bomba da kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

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