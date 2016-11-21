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Diyarbakır'da bomba yüklü kamyonet ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine yakalanan kamyonette, 10 kilo el yapımı patlayıcı bulundu

21 Kasım 2016 23:00

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi’nde ihbar üzerine içerisinde fünyesi bağlanmamış 10 kilo el yapımı patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi. Kamyonet, detaylı arama ve araştırma için emniyet müdürlüğüne götürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, emniyet müdürlüğüne, Merkez Kayapınar ilçesinde park halinde bir kamyonette bomba yüklü olduğu ihbarı yapılması üzerine bölgeye giden polis ekipleri, aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemi alarak, bomba uzmanlarına haber verdi.

Bölgeye gelen bomba uzmanları dedektör köpekleri ve robotla kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada kamyonette patlayıcı tespit eden uzamanlar tedbirlerini arttırdı.

Yapılan detaylı araştırmada araçta fünyesi bağlanmamış yaklaşık 10 kilo el yapımı patlayıcı bulunurken, ilk belirlemelere göre patlayıcının eylemlerde kullanılmak üzere sevk amaçlı kamyonete yüklendiği belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen patlayıcı yüklü kamyonetin, detaylı inceleme ardından içindeki patlayıcının imha edileceği ifade edildi.

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