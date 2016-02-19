Diyarbakır'da bomba yüklü araç yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eylem hazırlığındaki bomba yüklü araç ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Diyarbakır’da jandarma ekipleri dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın bomba yüklü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:



"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son günlerde meydana gelen terör olayları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edilmektedir.



Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında;



Yokuşlu Mahallesi istikametinden Dicle ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan bir araç kontrol noktasına yaklaşık 200 metre mesafede yavaşlamış ve aracın içerisinden iki erkek şahıs inerek devriye unsurlarına ateş açmışlardır, açılan ateşe devriye unsurlarınca anında karşılık verilmiş ve yaşanan sıcak temas sonrasında kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs aracı olay yerinde bırakarak ormanlık alana doğru kaçmışlardır. Müteakiben Dicle ilçesi girişinde patlayıcı madde yüklü araca öncü ve artçılık yaptığı değerlendirilen 2 araç yakalanmış ve araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.



BTÖ mensupları tarafından terk edilen araç içerisinde yapılan ilk incelemede, sac levhalarla kutu şeklinde kaynatılarak hazırlanmış EYP düzeneği tespit edilmiş ve Cumhuriyet savcısından alınan talimat üzerine PAMİT ve OYİT ekiplerinin olay yerine gelmesini müteakip yapılan araçta incelemede;



Aracın içerisinde bagaj bölümünde demir saç yapımı kutu içerisine amonyum nitrat-mazot-alüminyum tozu karışımı yaklaşık 500 kg. el yapımı patlayıcı,

1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği,

1 adet tüfeğe ait şarjör,

28 adet 7,62 mm. çapında fişek,

Aracın torpido gözünde poşet içerinde uzaktan kumandalı (4) pil bloğu,

3 adet EYP devre kartı,

2 adet Kaleşnikof Tüfeğe ait boş kovan ele geçirilmiştir.



Bombalı araç içerisindeki EYP düzeneği araçtan indirilerek emniyetli bir şekilde imha edilmiştir.



Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."