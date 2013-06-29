Diyarbakır'da bir uzman çavuş kaçırıldı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık Köyü'nde 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olayların ardından Diyarbakır- Bingöl karayolunu kapatan grup Isparta plakalı sivil aracıyla yoldan geçen Jandarma Özel Harekat Timi'nde görevli uzman çavuşu kaçırdı.

Lice'nin Kayacık Köyü Jandarma Karakolu'nda dünkü olayların ardından Diyarbakır- Bingöl karayoluna çıkan bir grup, Kayacık Köyü'nün yol ayrımındaki Fis Ovası Mevkii'nde demir direk ve taşlardan barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı.

Grup içinde bulunan ve yüzlerini poşuyla kapalı silahlı kişiler, yaklaşık 2 saat süreyle araçların geçişini engelledi, bazı araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol etti.

Bu sırada karayolundan sivil otomobiliyle geçen ve Jandarma Özel Harekat Timi'nde görevli olduğu belirlenen kimliği açıklanmayan bir uzman çavuş, aracını durdurup kimlik kontrolü yapanlarla tartıştı. Tartışma sırasında grupta bulunanlar silahla tehdit ettikleri uzman çavuşu dövdükten sonra aracı ile birlikte kaçırdı.

Kaçırılan uzman çavuştan dün geceden beri haber alınamadı.

Uzman çavuşun kurtarılması için bölgede gece başlatılan operasyon sabah saatlerinde genişletilerek sürdürülüyor.

