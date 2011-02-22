-DİYARBAKIR'DA BİR TERÖRİST TESLİM OLDU ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Diyarbakır'da dün bir teröristin teslim olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, terörist, dün saat 14.00'da teslim oldu. Siirt'in Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince alınan bir duyum üzerine dün saat 10.25'te yapılan faaliyet esnasında da kayalıklar arasına gizlenmiş bir RPG-7 roketatar, dört RPG-7 roketatar mühimmatı, 185 Biksi makineli tüfek mermisi bulundu. Bulunan roketatar mühimmatları yerinde imha edildi.