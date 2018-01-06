Diyarbakır'da bir binada patlama

Diyarbakır'da kafelerin yoğunluklu olarak yer aldığı Sanat Sokağı'nda patlama meydana geldiği kaydedildi. Binada yaşanan patlamanın sebebi bilinmezken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan araç trafiğine kapalı ve çoğunlukla kafelerin bulunduğu Sanat Sokağı'nda bir binanın 3'üncü katında saat 14.50 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamada yaralı veya can kaybının olmadığı tespit edildi. Patlamanın ardından bölgeye giden ekipler binadaki vatandaşları tahliye ederken, patlamanın nedeninin tespit edilmesi için çalışma devam ediyor.