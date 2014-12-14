Diyarbakır'da bir AVM'nin tavanı çöktü

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi'nde Haziran ayında açılışı yapılan bir AVM'de bugün bir kaza yaşandı. Merkezde 3 mağazanın birleşimi olan yaklaşık 5 metrelik tavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle belirlemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çökme sırasında mağazalar önünde bulunan 2 kişi yaralanırken, bir çok kişi de kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Çökme nedeniyle ambulansların sevk edildiği AVM'de yaralanan ve birinin durumunun ağır olduğu belirtilen yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olayı görüntülemek isteyen gazeteciler ise alışveriş merkezinde görev yapan güvenlikçiler tarafından engellendi.