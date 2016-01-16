Diyarbakır’da bir asker hayatını kaybetti

Diyarbakır Sur'da dün gün boyu devam eden operasyonlarda yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

15 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde gün boyu devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırılar sonucunda biri ağır olmak üzere sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak 2016 saat 01.00’de şehit olmuştur. Diğer yaralı yedi kahraman silah arkadaşımızın hayati tehlikeleri bulunmayıp, tedavilerine devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.