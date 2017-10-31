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Diyarbakır'da belediye otobüsü devrildi: 11 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, belediye otobüsünün yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı

31 Ekim 2017 19:34

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, belediye otobüsünün yağış nedeniyle kontrolden çıkıp devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kocaköy- Diyarbakır seferini yapan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 NA 769 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Dicle Üniversitesi, Selahaddin Eyyubi Devlet ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yaralıları tedaviye alındıkları hastanelerde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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