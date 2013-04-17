Diyarbakır'da BDP'nin yürüyüşüne izin verilmedi

Diyarbakır'da BDP'lilerin geçen günlerde yaşamını yitiren Şahin Öner ve Murat İzol için yapmak istediği yürüyüşe izin verilmedi. BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyda Zümrüt, "Süreç hassas ise biz herkesten daha hassasız" dedi.

BDP Diyarbakır İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde panzer çarpması sonucu ölen 19 yaşındaki Şahin Öner ve polisten kaçarken Dicle Nehri'nde boğulan aynı yaştaki Murat İzol için yürüyüş düzenlemek istedi.

Felat Bozarslan ve Serdar Sunar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Eşit-Özgür Yurttaş Derneği önünde toplanan yaklaşık 40 kişi, Göçmenler Caddesi'ne kadar yürüyerek açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği'nin izin vermediği yürüyüş nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Dernek binası önünde toplanan kalabalığa anons yapan polis müdürü, "Göçmenler Caddesi'nde eli molotoflu gruplar var. Biz onlara müdahale edeceğiz ve sizi yürütmeyeceğiz. Yolun kapanmasına, kamu düzeninin bozulmasına izin verilmeyecek. Bu işi müzakere ile çözelim. Burada kaç kişi olursa olsun, yürümenize müsaade edilmeyecek. Lütfen bizi zorlamayın. Biz sizi bugün yürütmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BDP Diyarbakır İl Başkanı Zümrüt'ün polis müdürleriyle yaptığı görüşmelerin ardından yürüyüşün iptal edilmesi ve dernek binası önünde basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Eşit-Özgür Yurttaş Derneği önünde basın açıklaması yapan Zümrüt, "Sürecin doğru işletilmesini istiyorsak yaşamını yitiren genç yoldaşlarımızın failleri açığa çıkarılmalıdır. Yürüyüş bununla ilgiliydi. Ama böyle bir tutumun sergilenmesi ve Diyarbakır Valisi'nin böyle bir süreçte öyle bir önlemi aldırması kaygı vericidir. Bizim yürüyüşümüz bu süreci sabote etmez. Bu süreçler demokratik talepler dile getirilecek şekilde işletilir. Bu süreci başlatan Kürt halk önderi sayın Öcalan'dır. Kürt halkı topyekûn olarak bu sürecin arkasındadır. Sayın Öcalan'ın İmralı'da yaptığı açıklamaların ve başlattığı sürecin arkasında ve içindeyiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından partililer dağıldı.